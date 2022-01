Em Xapuri, Polícia Militar prende trio por tráfico de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã deste sábado, 22, guarnição do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prendeu um trio por tráfico de drogas. O fato ocorreu no bairro Laranjal, em Xapuri.

A equipe policial foi informada que dois cidadãos estariam transitando com drogas em via pública. Na abordagem foi encontrado com eles 212 gramas de cocaína, 120 gramas de maconha e uma balança de precisão.



Em buscas no imóvel que eles pararam, os militares encontraram dinheiro e aparelho celular. Um homem também foi preso no local. O trio, que ainda ameaçou os policiais, foi conduzido a delegacia da cidade.