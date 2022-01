Em Xapuri, Polícia Civil prende suspeitos de assalto a comércio no centro da cidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde da última segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, a Polícia Civil em Xapuri prendeu em flagrante L.G.S. de 18 anos e I.C.O. de 25 anos, principais suspeitos de serem autores de um roubo a um estabelecimento comercial ocorrido no dia 23 de janeiro do corrente ano.

A proprietária, uma senhora de 78 anos de idade, uma das comerciantes mais antigas e conhecidas da cidade, foi assaltada enquanto estava no estabelecimento localizado no centro de Xapuri.

Três homens entraram e renderam a vítima usando de violência física agredindo a senhora.

Um dos homens empunhava uma arma branca (faca) e sob ameaça subtraíram todo o dinheiro do caixa.

A vítima foi atendida no hospital do município e em seguida recebeu alta médica.

Os presos foram encaminhados a delegacia do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o terceiro integrante do crime.

