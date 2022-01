Em Xapuri, irmão de ex-prefeito morre após suposta brincadeira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O que pode ter sido uma mera brincadeira, terminou de maneira trágica para o servidor público Roberto José Lima de Oliveira, de 50 anos. Ele foi a óbito na tarde deste domingo (16), em um bar da cidade, após ter sido empurrado por um amigo de nome Felipe e bater com a cabeça em uma mesa de sinuca.

De acordo com relatos de testemunhas, o episódio fatídico começou quando a vítima apertou os testículos de um amigo, com quem frequentava o estabelecimento. Depois de alguns momentos, esse amigo teria reagido à “brincadeira” com um empurrão que levou Roberto a cair e bater a cabeça, ficando inconsciente.

Ainda de acordo com as informações, o Samu foi acionado, mas o servidor foi a óbito alguns instantes depois do acontecimento. Funcionário da Prefeitura de Xapuri desde o ano de 1988, Roberto José é um dos irmãos do ex-prefeito Wanderley Viana, que administrou a cidade por dois mandatos.

O investigador Eurico Feitosa, da Delegacia de Polícia de Xapuri, informou que o amigo envolvido no incidente já se apresentou, acompanhado da mãe, e que ainda neste domingo o delegado da cidade, Gustavo Neves, deveria dar início aos procedimentos relacionados ao caso.