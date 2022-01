Em Rio Branco, porta de ônibus cai enquanto motorista abre para passageiro subir 

-------- Continua depois da Publicidade--------

A crise no transporte público de Rio Branco, capital acreana, vem se arrastando há muitos anos e quem sofre com isso são os usuários e os trabalhadores.

Um fato inusitado aconteceu na manhã desta quinta-feira, 20. Ao parar em um ponto de ônibus para pegar um passageiro, no bairro São Francisco, a porta do veículo caiu. As imagens foram gravadas por internautas e enviadas à redação do Ecos da Notícia.

Na gravação é possível observar o motorista tentando colocar a porta no lugar para seguir com o seu trabalho, enquanto o narrador da ação diz que “só no São Francisco acontece essas coisas”.

Quando acontece esse tipo de ocorrência, o condutor deve ligar para a garagem e o carro ser recolhido para manutenção, como Rio Branco está com a frota de transporte público reduzida, a linha ficou sem ônibus até que o problema fosse solucionado.

Vale lembrar que o prefeito Tião Bocalom assumiu a responsabilidade do transporte público desde que os empresários mandaram recolher os veículos, no último dia 15, alegando que não podiam manter folha de pagamento, manutenção e abastecimento dos veículos.

Hoje, quinta-feira 20, os veículos anunciados pela prefeitura que estavam em trânsito de São Paulo e Rio de Janeiro, já começaram a chegar na capital. Eles devem fortalecer a frota e substituir os veículos que não tem mais condições de rodar.

