Em Rio Branco, 1° dia de ‘Drive-thru’ tem mais de 700 pessoas com resultado positivo para Covid-19

Nesta quinta-feira (20), o Acre registrou 310 novos casos de Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O número de infectados saiu de 91.471 para 91.781. Nenhuma morte foi registrada, assim, o número de óbitos pela doença continua o mesmo, 1.854.

“Quero muito pedir a colaboração de todos para que não procurem uma unidade de saúde se realmente não estiverem com sintomas. Precisamos atender com qualidade as pessoas que estão doente. Esse é meu apelo. Estou muito preocupada com a quantidade de pessoas que vieram para o drive, muitas estão aglomeradas”, alertou Sheila.

Com o aumento no número de casos, as unidades de saúde voltaram a ficar lotadas em Rio Branco. Atualmente, as unidades Maria Barroso e Cláudia Vitorino são referências para síndromes gripais e atendem de segunda a segunda, das 7h às 22h. Somente no último final de semana foram confirmados 908 casos de Covid-19 nas duas unidades referência. A busca por testes em farmácias também aumentou.