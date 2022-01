Em pouco mais de 40 dias, cerca de 4 mil vilhenenses precisaram de atendimento médico por causa do H3N2

-------- Continua depois da Publicidade--------

A informação é da assessoria de comunicação da prefeitura em vídeo publicado sobre o tema

De acordo com um vídeo produzindo e divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, e que a Folha do Sul reproduz abaixo dessa matéria, no período de 24 de novembro até hoje, pelo menos 4 mil pessoas precisaram de atendimento médico por causa do H3N2 em Vilhena.

O vídeo cita dados da Secretaria de Estado da Saúde que confirmam as mortes de 11 rondonienses por H3N2. Citou também que esta semana foi confirmado no Estado o primeiro caso de Flurona, que é contaminação por Covid-19 e gripe ao mesmo tempo e lembrou a paciente, uma mulher de 31 anos que não tomou vacinas nem contra a gripe, nem contra a Covid-19.

O vídeo também traz orientações sobre a prevenção, que é similar para ambos os vírus que são transmitidos da mesma maneira, e por isso é importante manter o distanciamento social, o uso de máscaras e do álcool em gel.

Ainda de acordo com o conteúdo do vídeo, as pessoas que sentir alguns dos sintomas deve procurar o ambulatório covid-19 ao lado do Instituto do Rim de Rondônia, na Avenida Rony de Castro Pereira.

