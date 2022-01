Em Mâncio Lima, barulho de casal fazendo sexo vira ocorrência policial

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma denúncia chamou a atenção de Policiais Pilitares na última terça-feira (18). O casal com as inicial T.D. e I.M. foi surpreendido em sua residência pela presença da PM. O motivo seria os vizinhos reclamarem do barulho extremamente alto de gemidos do casal.

Os moradores questionaram para a polícia a respeito do barulho do ato sensual do casal, pedindo que fizessem alguma coisa, caso contrário iriam resolver na violência.

O casal, surpreso com a presença da polícia, perguntou se os vizinhos também não transavam, afinal eles não estavam cometendo crime algum.

“Não se pode transar em paz hoje em dia não” ressaltou.

Após os policiais ouvir ambas as partes, decidiram que não podiam fazer nada, afinal não tinha fundamento a ocorrência e se retiraram do local. O caso inusitado ocorreu no bairro São Francisco.