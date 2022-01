Em live, Tião Bocalom garante que implatará câmeras de segurança de reconhecimento facial

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em entrevista, no fim da tarde desta terça-feira, 04, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom abordou vários assuntos, entre eles a segurança pública.

De acordo com o prefeito, câmeras modernas com sistema de reconhecimento facial serão instaladas em pontos estratégicos, para auxiliar a Polícia Militar no combate ao crime.

Ainda segundo Bocalom, o individuo que estiver foragido e passar em frente a uma dessas câmeras será reconhecido, o que vai acionar um alerta que será encaminhado a central de polícia e uma viatura se deslocará ao local para capturar o suspeito.

O Prefeito garante que desta forma irá contribuir significativamente com a segurança pública na capital.

Confira a entrevista na íntegra: https://fb.watch/akxTZwBrlC/