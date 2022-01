Em fuga alucinada, rapaz de 25 anos bate moto “guiada por Deus” em viatura, cai e é preso após se livrar de porção de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em alta velocidade, suspeito quase atingiu ciclistas em avenida movimentada

No início da noite desta quarta-feira, 19, um rapaz de 25 anos foi preso após intensa perseguição por ruas e avenidas de Vilhena. Tudo começou quando o jovem empreendeu fuga com a moto que pilotava ao avistar a viatura policial no bairro Jardim Primavera.

Em alta velocidade, o motociclista iniciou a escapada pela avenida Perimetral e continuou correndo por várias ruas. Mesmo a viatura emitindo ordens de parada, com sirene e giroflex ligados, o rapaz ignorou todos os sinais e reforços policiais foram solicitados para fechar o cerco contra ele.

Andando na contramão na Perimetral, cujo tráfego era intenso no momento, o acusado por muito pouco não atingiu ciclistas e pedestres. Ao chegar à BR 174, ainda em alta velocidade, o suspeito entrou na avenida 1.802, que dá acesso ao Parque de Exposições. Os policiais notaram que o jovem colocou a mão na cintura e se livrou de um objeto durante a fuga alucinada.

Já na esquina da Rua 8225, o condutor da moto tentou fazer o retorno para o bairro Alto dos Parecis, momento em que atingiu o para choque da viatura e sofreu uma queda. O capacete se soltou e o acusado ficou todo ralado, porém, mesmo assim tentou fugir a pé, sendo dominado pelos militares. Ele foi levado para receber atendimento médico na UPA antes de ser apresentado na Unisp.

A viatura de apoio foi ao local onde o suspeito dispensou o objeto, e localizou um invólucro com maconha (65 gramas) além de uma pequena balança de precisão, dessas normalmente utilizadas na pesagem de tóxicos no tráfico de drogas.

Na Unisp, o jovem assumiu que era dono dos objetos descartados durante a fuga, mas alegou que não estava traficando, ao alegar que o entorpecente seria para seu próprio consumo. A moto com a inscrição “guiada por Deus” no para-lama foi entregue junto com o material apreendido.



