Em Capixaba, Polícia Militar do Acre localiza caminhonete roubada

Resultado da intensificação das ações policiais em todo o estado, fruto do lançamento da 2ª fase da “Operação Relâmpago”, a Polícia Militar do Acre (PMAC) localizou uma caminhonete roubada. O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 14, na Zona Rural do município de Capixaba.

Uma informação oriunda de um agente da Polícia Civil dava conta que uma caminhonete estaria abandonada próxima a Capixaba. Os militares imediatamente se deslocaram ao local, onde localizaram a caminhonete Nissan, de cor branca, placa NXT 4617, que possivelmente iria atravessar a fronteira, sendo impedida devido a operação.

O veículo foi entregue na Delegacia de Capixaba, juntamente com uma máquina Stihl, que se encontrava no automóvel. A Operação Relâmpago entrou em sua 2ª fase nesta sexta-feira, 14, e se estenderá até meados de junho, onde passará por uma avaliação estratégica.

