Em Brasiléia, Polícia Militar prende homem após cometimento de roubos

Guarnições do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prenderam na noite deste sábado, 15, um homem, após cometimento de vários roubos em Brasiléia. A prisão ocorreu na Avenida Manoel Marinho Monte.

As equipes foram informados via COPOM das características de um cidadão, que havia cometido vários roubos durante o dia na cidade. Diante das informações, os militares conseguiram visualizar o homem e proceder a abordagem, sendo encontrado ainda com ele um simulacro – arma de brinquedo.



O condutor estava conduzindo uma motocicleta de marca Kingo, que ele havia roubado no período da tarde, juntamente com aparelhos celulares e 200 reais, de uma farmácia. Ele estaria, naquele momento, indo vender o veículo no bairro Samaúma. O cidadão informou, ainda, que havia cometido outro roubo pela manhã, de uma bicicleta e outro aparelho celular, que ele já havia vendido em Cobija, na Bolívia.



O homem ainda relatou, que havia tentado furtar uma motocicleta pelo período da tarde, mas o proprietário visualizou e lhe deu umas “capacetadas”, impedindo o cometimento do delito. O cidadão recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.