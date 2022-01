Em ato heroico, policiais militares salvam vida de criança que estava sem respirar

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neste domingo (2), a Polícia Militar do 5° Batalhão, através de policiais militares do serviço de guarnição de rádio patrulha do setor 18 Alfa, sob o comando da CB PM Feminina Freitas, auxiliada pelos PMs Rivero e Rossi, em um ato heroico, salvaram a vida de uma criança na rua União com rua Popular, no bairro Mariana, na cidade de Porto Velho, em Rondônia.

Os Policiais realizavam patrulhamento de rotina quando depararam com a mãe em desespero ao ver seu filho com falta de ar em dificuldade para respirar, neste momento a policial, juntamente com seus comandados, tomou a criança em seus braços e começou os procedimentos, utilizando técnicas de salvamento, onde após alguns minutos tiveram êxito em reanimar e salvar a vida da criança e encaminhando até a UPA onde ficou aos cuidados médicos.

O ato de heroísmo no momento certo e na hora certo com o lema da missão de Servir e Proteger salvou a vida de uma criança por policiais abençoados e preparados.