Em ato heroico, colombiano James Rodríguez salva companheiro da morte no Qatar

-------- Continua depois da Publicidade--------

O meia James Rodríguez viveu dia de herói no Qatar nesta semana. Durante partida entre Al Rayyan, equipe do colombiano, e Al Wakrah, o zagueiro Ousmane Coulibaly sofreu uma parada cardíaca, e o jogador ex-Real Madrid ajudou a socorrer o companheiro de time.

“O médico do Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, confirmou que James Rodríguez deu um passo importante para ajustar a posição da cabeça de Ousmane Coulbaly logo após este ter colapsado, para que pudesse respirar de forma adequada”, escreveu o clube nas redes sociais.

A partida, válida pela primeira divisão do campeonato catari, foi adiada após o ocorrido e voltou a ser disputada na última segunda-feira, com vitória do Al Rayyan por 3 a 0. Antes do jogo ser reiniciado, jogadores das duas equipes homenageara o ato heroico de James Rodríguez.

Fonte: Lance!