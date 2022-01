Em Alto Acre, bombeiros são acionados para retirar panela de pressão da cabeça de uma criança

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bombeiros do 5° Batalhão no Alto Acre são acionados para retirar panela de pressão da cabeça de uma criança de 4 anos. Murilo Emanuel estava brincando e colocou a panela na cabeça e não conseguiu tirar, seu pai escutou ele chorando e ao se aproximar viu a fato inusitado, tentou retirar porém também não conseguiu.



Foi quando ligou para os Bombeiros que de imediato deslocaram para o local com equipamentos que suporta cortar ferros e alumínios. Porém não foi necessário o uso do material, pois com bastante cautela foi feito giro com a panela, parecido quando se coloca a tampa. E assim foi possível retirar de forma ágil. Ainda assustado com o ocorrido o menino correu chorando abraçar o pai. O qual fez os agradecimentos a guarnição.