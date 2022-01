Em alta, Paquetá entra no radar do PSG para próxima temporada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Destaque do Lyon, o meia Lucas Paquetá entrou na mira de outro clube francês para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘L’Equipe, o Paris Saint-Germain deve fazer uma proposta pelo ex-jogador do Flamengo, mas que até o momento nenhum contato ainda foi feito.

Ainda segundo o veículo, o clube francês tentou contratar o meia em 2018, quando o atleta se transferiu para o Milan. E em setembro do ano passado, quando PSG e Lyon se enfrentaram, o diretor esportivo dos parisienses, Leonardo, voltou a trabalhar pela contratação de Paquetá

O Lyon não deve abrir mão tão fácil do jogador, e pode pedir 60 milhões de euros (R$ 385 milhões), o triplo do valor pago ao Milan pela contratação do atleta. Na atual temporada, Paquetá, que tem vínculo até 2025, já soma 22 jogos, com sete gols anotados e quatro assistências.