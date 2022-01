Em 17 dias, 2022 tem 6 mil casos a mais, mas 4 vezes menos mortes que mesmo período em 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) nesta segunda-feira (17/01), desde o início da pandemia, 972.995 casos de Covid-19 foram confirmados no território goiano. Com o avanço da nova cepa, os números aumentaram novamente. O jornal O Hoje realizou um balanço e identificou que nos primeiros dias de 2022, cerca de 25.097 pessoas foram infectadas e em janeiro de 2021, aproximadamente 18.869 casos foram confirmados.

Ao todo, em Goiás, 24.769 óbitos confirmados até então, ainda de acordo com a nossa análise, em janeiro de 2022 aproximadamente 74 morreram devido a complicações da Covid-19, já em janeiro de 2021 esse número chegou a 297. Essa diferença grotesca na diferença de casos de mortes é perceptível devido ao avanço da vacinação não só em todo o estado mas em todo o país.

Doses Aplicadas

A SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.292.713 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 4.533.793 pessoas.

Importante ressaltar que as vacinas são a melhor forma de evitar mortes e sequelas graves decorrentes das doenças imunopreveníveis. Portanto, a vacinação de idosos, adultos, adolescentes e crianças contra a Covid-19, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), é uma ferramenta fundamental para o controle da pandemia.

Vale lembrar que nesta segunda-feira (17/01), começou em Goiânia a vacinação de crianças de 11 anos contra a Covid-19 no estado. A imunização acontece entre 8h e 17h nos dias de semana e das 8h às 16h no sábado.