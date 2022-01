‘Ele fez cosquinhas lá’, diz criança de 6 anos estuprada por vizinho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Aos familiares uma criança de 6 anos relatou o estupro que sofreu no último domingo (2), em Ceilândia Norte. O autor do crime é um vizinho, que morava no mesmo lote. Ao saber do abuso, a mãe da menina acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que prendeu o autor na manhã dessa segunda-feira (3). Ele não reagiu à abordagem e permaneceu calado durante o interrogatório. As informações são do site Metrópoles.

O crime ocorreu na QNN. Segundo a PMDF, uma equipe realizava patrulhamento na região quando foi acionada, via 190, para verificar possível abuso sexual contra vulnerável.

A tia da vítima viu a menor deitada no sofá, com a cabeça deitada sob o estofado e as pernas voltadas para vizinho. Detalhou que o homem estava com as mãos perto das partes íntimas da criança. Quando percebeu a entrada da mulher no imóvel, ele se assustou e saiu de perto da garota.

Confrontado pela família, o autor começou a gaguejar, negou o crime e chorou. Diante da situação, a mãe da menor acionou a Polícia Militar, que prendeu o vizinho em flagrante.