Educação reúne os colégios São José e João Calvino para definir o reordenamento da rede de ensino

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), reuniu na manhã desta terça-feira, 11, na sala de reuniões do gabinete, as diretoras dos colégios São José e João Calvino, instituições conveniadas com o Estado, para tratar ações do reordenamento da rede de ensino, visando atender às medidas do Novo Ensino Médio.

Com a implementação do Novo Ensino Médio, que passa a ser obrigatório em todo o país, a partir do ano letivo de 2022, é necessário e urgente o reordenamento da rede.



Reunião do reordenamento da rede de ensino com os colégios São José e João Calvino.

O reordenamento busca fazer com que cada unidade escolar atenda uma etapa da escolarização. O Instituto São José atenderá apenas o ensino fundamental, e o Colégio João Calvino o ensino médio. No entanto, a SEE garante que os alunos não ficarão desamparados.

“Estamos fazendo a transição da forma mais cuidadosa possível, mas é evidente que não é obrigatório. Precisamos deixar claro que as vagas estão garantidas no Colégio João Calvino, mas caberá aos pais a decisão de matricular os filhos nessa escola ou em outra”, pontuou a secretária de Educação, Socorro Neri.

A retirada gradual do ensino médio da grade do São José já vinha sendo acertada com a equipe gestora. O colégio vai continuar somente com turmas de 2ª e 3ª séries. Da mesma forma acontece com o João Calvino, com o ensino fundamental.



Representantes dos colégios João Calvino e São José.

“Foi feito um estudo pela SEE sobre a grande quantidade de turmas que nós atendemos, do ensino fundamental, e durante esse estudo viram que no zoneamento centro três escolas já contemplavam o ensino médio”, explica a diretora do Instituo São José, Silvia Quadros.

O Colégio João Calvino vai absorver quatro turmas de 1º ano do Instituto São José, mas os pais também podem optar por vagas em outras escolas do centro como José Rodrigues Leite, CEBRB e Colégio Acreano.

“Iniciaremos as matrículas internas em fevereiro e estamos preparando o calendário para receber os alunos do São José. Será um prazer recebê-los, se os pais aceitarem, óbvio. As quatro salas estão disponíveis para eles”, declarou a diretora do Colégio João Calvino, Maria de Fátima Silva.

A SEE é acessível a todos e tem a capacidade de receber alunos de todas as séries das etapas do ensino básico da rede estadual.