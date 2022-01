Educação do município prorroga inscrições de matrículas para ensino infantil

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) comunica aos pais ou responsáveis que ainda não concluíram o processo de inscrição de matrícula para o ensino infantil da rede municipal de Educação, que as inscrições foram prorrogadas para 31 de janeiro.

Para finalizar essa etapa, que está sendo realizada de forma on-line, pelo site da prefeitura ou presencial na unidade escolar em horário de funcionamento, pai ou responsável deve apresentar a documentação exigida como originais e cópias de:

• Certidão de Nascimento;

• RG (Identidade);

• Cartão Auxilio Brasil;

Cópia do Laudo Médico para criança, pais ou responsáveis com deficiência.

Para concorrer às vagas nas escolas municipais, deve ser respeitada a data para o ingresso da criança na educação infantil com a idade mínima de 2 anos completos para creche, 4 anos completos para a Pré-Escola I e 5 anos completos para a Pré-Escola II ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

O Sorteio público será realizado on-line, no dia 4 de fevereiro de 2022, às 9h, nas dependências de cada instituição de ensino a qual a criança se inscreveu.

Pais e responsáveis pelas crianças poderão acompanhar, conectados, no ato do sorteio pelas mídias e/ou endereços eletrônicos, redes sociais a serem fornecidos pelas instituições de ensino.