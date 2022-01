Educação do Estado e ISE firmam parceria no município de Feijó

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) firmou uma importante parceria com o Instituto Socioeducativo (ISE), em Feijó/AC, com a finalidade de garantir o ensino para menores que estão cumprindo medidas socioeducativas no município.

As aulas são ministradas por professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do núcleo da SEE em Feijó, entre eles o professor Ângelo Ferreira, que ministra aulas ligadas às ciências exatas e da natureza (matemática, física, química e biologia).

Para ele, além de ser uma experiência nova, também é muito importante. “Participar da reeducação desses menores é fundamental para que eles consigam dar um passo para serem ressocializados e terem uma visão de mundo diferente da que outrora eles tiveram e para que não voltem a cometer atos infracionais”, afirmou.

Ele fez questão de agradecer ao governador Gladson Cameli e à secretária Socorro Neri (SEE) pelo apoio dado à educação no município, fator importante para garantir o diálogo e a parceria com o ISE e a tranquilidade para que os professores possam desenvolver seus respectivos trabalhos.

Quem também fez questão de agradecer ao governador e à secretária pelo apoio dado à educação no município foi o coordenador da EJA do núcleo de Feijó, professor Eliandro Rocha. “Com o ISE temos tido uma relação muito boa, na qual visamos sempre buscar a melhor qualidade do ensino”, disse.

Ele informou que as escolas responsáveis pela certificação de jovens e adultos são a Vicente Celso Brandão e a José Gurgel Rabelo. “Embora com algumas lacunas ainda, estamos com o quadro de professores que trabalham nas três modalidades de ensino praticamente fechado”, explicou o coordenador.

Fonte: Agência Acre