É encontrado corpo de criança que desapareceu na véspera de Ano Novo após cair em rio

O Corpo de Bombeiros encontrou no início da manhã deste sábado (1º) o corpo do menino de 7 anos de idade que havia desaparecido na véspera do Ano Novo após cair, na tarde de sexta-feira (31), no Rio Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo testemunhas, o menino estava brincando perto do Shopping Aricanduva quando caiu.

De acordo com o G1, as buscas começaram na sexta, mas tiveram de ser interrompidas no início da noite e foram retomadas na manhã deste sábado.

As causas da morte não foram divulgadas pelos bombeiros, mas uma das hipóteses é de que a criança tenha se afogado depois de ter caído no rio. Testemunhas contaram que ela sumiu depois de brincar perto do Shopping Aricanduva.

Equipes de bombeiros começaram os trabalhos de buscas logo na tarde de sexta, depois da informação de que a criança caiu no rio. Oito viaturas dos bombeiros e um helicóptero da Polícia Militar (PM) auxiliaram nas buscas, que tiveram de ser interrompidas no início da noite por causa da falta de luminosidade no local, o que dificultava os trabalhos das equipes.