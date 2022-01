Durante partida de futebol, gari morre ao sofrer infarto em Porto Walter

-------- Continua depois da Publicidade--------

O gari José Alberto da Silva, de 46 anos, que também era conhecido como Zé da Lídia, jogava uma partida de futebol com os amigos em uma propriedade rural do município de Porto Walter quando teve um infarto e morreu a caminho do hospital na tarde desse domingo,16.

José deixou 8 filhos e 3 netos e havia trabalhado durante a manhã do domingo, ele não tinha problema cardíaco, mas há dois anos teve um AVC.

O enterro será na tarde desta segunda-feira,17.

A Assessoria da Prefeitura afirma que os garis que trabalham no final de semana tem folga durante a semana e emitiu uma nota onde manifesta apoio a família.

“Neste momento de tristeza, nos unimos aos servidores da Secretaria de obras para nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de José, rogando a Deus que conforte seus corações”.