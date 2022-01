Dupla que degolou jovem na Estrada Transacreana será levada a júri popular

-------- Continua depois da Publicidade--------

Paulo Ricardo Silva Santos e Josué de Assis Souza vão responder pela morte de Welisson Correia Sampaio em júri popular. A sentença de pronuncia é assassinada pelo Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, Alesson Braz.

A vítima foi assassinada em fevereiro do ano passado. O crime aconteceu no Ramal do Alberto, localizado na Estrada Transacreana. Consta na investigação da Delegacia de Homicídios que Paulo Ricardo chegou a degolar Welisson.

Dois meses depois do assassinato, Paulo Ricardo foi preso durante uma ação integrada entre investigadores da Delegacia de Homicídios e da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. O acusado foi localizado na zona rural do município de Plácido de Castro, como mostra a fotografia.

O julgamento dos acusados está marcado para o próximo dia 25, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.