Dono de lanche sofre tentativa de homicídio covardemente com filha de 7 meses no colo – Vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite deste domingo 9 de janeiro, o proprietário de um lanche no bairro Jardim das Seringueiras sofreu uma tentativa de homicídio.

O indivíduo chegou no lanche já apontando a arma para o empresário que estava com sua filhinha de apenas 7 meses no colo.

Corajosamente e no intuito de proteger sua filha, deu um tapa no revólver e saiu correndo para área externa do lanche.

O bandido ainda saiu correndo atrás e atirou três vezes na direção da vítima, não acertando.

O atirador trata-se de um apenado por nome Jader de Assunção Cândido, de 38 anos, que faz uso de tornozeleira eletrônica, pois já responde por um homicídio ocorrido em 2014.

Este apenado esteve no estabelecimento, a dois dias atrás, bebeu e começou a fazer bagunça, quebrando cadeiras no local, e foi repreendido pelo proprietário, e ao deixar o local disse que voltaria para matá-lo, e foi justamente o que aconteceu.

Jader foi procurado pelos policiais onde reside no Residencial Rondon, as vestes usadas na tentativa de homicídio foram localizadas e ele encontra-se foragido, trata-se de um homicida de alto grau de periculosidade.

A foto dele está anexada da matéria, se alguém vê-lo, ligar para o 190.