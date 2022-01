Domingo: Usuária de drogas é beleada no abdômen

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na madrugada deste domingo, 2 de janeiro de 2022, uma tentativa de homicídio foi registrada na Estrada Velha, bairro Primavera, segundo distrito de Ji-Paraná.

A vítima, uma mulher identificada apenas como Maria deu entrada no Hospital Municipal. Maria é usuária de drogas, estava no referido local consumismo drogas, quando foi alvejada no abdômen por uma pessoa que passou em uma motocicleta.

Após receber o tiro, caiu ao solo, os bombeiros foram acionados socorrendo a vítima até o HM.

O local é o reduto de usuários e costumeiramente crimes acontecem ali.