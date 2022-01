Dois investigados por estupro são presos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA/NUCRIA, cumpriu dois mandados de prisão na manhã do dia 14/01/2022.

M.F.S., que é suspeito de abusar sexualmente das netas, foi capturado em uma propriedade na BR-317 dentro do perímetro da zona rural do município de Boca do Acre. O outro suspeito, C.S.S, natural do município de Cruzeiro do Sul, estava foragido desde 2012 acusado de abusar da enteada e foi preso no bairro Cidade Nova.

Os indivíduos foram ouvidos na sede da Delegacia e em seguida encaminhados para a DEFLA onde ficarão à disposição da justiça.