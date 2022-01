Dois homens são executados dentro de Fiat Uno

-------- Continua depois da Publicidade--------

No começo da noite deste sábado (15, um duplo homicídio foi registrado na Rua 15 de novembro com a JK no setor 15 no município de Nova Brasilândia do Oeste (RO).

De acordo com as informações preliminares dois homens que estavam em um Fiat Uno, foram executados por disparos de arma de fogo. Uma terceira pessoa que estava no veiculo conseguiu fugir.

Conforme notícia veiculada pelo site Info Rondônia, o motorista do veiculo foi identificado como Jony Cleiton. O atirador tomou rumo ignorado.

A Policia Militar e a perícia criminal foram acionadas para os trabalhos de praxes.