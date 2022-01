Dois homens morrem em tiroteio após furar blitz da Lei Seca

Um tiroteio que começou após dois carros e uma moto furarem uma blitz da Lei Seca terminou com dois homens mortos na noite de segunda-feira (17) em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Outros dois homens também foram baleados e dois fugiram.

O comboio não obedeceu à ordem de parada no ponto montado na Estrada Intendente Magalhães. Policiais militares começaram a perseguição e chamaram reforço. No total, nove viaturas participaram da perseguição com cerca de 20 agentes envolvidos.