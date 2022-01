Dois caminhões foram apreendidos com madeira ilegal no ramal do Granada, em Acrelândia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreendeu na noite desta sexta-feira, 7, dois caminhões e madeira ilegal. As prisões ocorreram no ramal do Granada, em Acrelândia e fazem parte da “Operação Hórus”, do Governo Federal.

A Guarnição se encontrava em patrulhamento quando visualizou dois caminhões transportando madeira. Os dois transportavam aparentemente Cumaru Ferro, em toras de madeira.



Os condutores ao notarem a presença policial e tentaram se evadir, mas foram detidos pelos militares. Na abordagem constatou a espécie da madeira, tendo no primeiro caminhão 12,93 metros cúbicos e no segundo 13,73 metros cúbicos.



Ao serem questionados sobre a documentação da madeira, eles informaram não possuir. Os dois motoristas foram conduzidos, juntamente com os caminhões e a madeira, a Delegacia de Acrelândia, para os procedimentos cabíveis.