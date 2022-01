Doces exóticos: pedido diferenciado agrada clientela acreana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após perder o emprego no início da pandemia, a jovem Ana Beatriz Dias de Melo, 24 anos, passou a fazer dos doces, antes considerado um extra, sua principal fonte de renda.

Ela contou a nossa equipe que é formada em contabilidade e tinha a fabricação de doces um hobby, mas que passou a levar a sério após a demissão.

Como uma boa e profissional doceira sempre buscou agradar e atender os pedidos dos clientes. Dentre esses pedidos começaram a surgir os pedidos dos doces exóticos.

“Geralmente as pessoas têm vergonha de pedir, por exemplo, essa [se referindo a uma publicação que obteve bastante comentários nas redes sociais] um rapaz pediu pra dar de presente a um amigo no intuito de ‘sacanear’, mas elas têm muita saída quando tem chá de lingerie, essas coisas”, diz.

Bia, como é conhecida, diz que, apesar de ter saída, não publicava o trabalho com doces exóticos por receio de comentários ruins. No entanto, a postagem feita em um grupo de gastronomia nas redes sociais obteve muitos comentários e algumas pessoas se interessaram e a procuraram.

Além dos trabalhos exóticos, a doceira também faz encomendas de bolo, taça da felicidade e afins. Recentemente, ela precisou fechar a loja, pois estava difícil arcar com as despesas do aluguel. A jovem busca agora se manter no ramo e trabalhar de casa para atender a demanda.

Para apreciar os trabalhos da Bia basta seguir as redes sociais dela no @docesebolosbia.