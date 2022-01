Djokovic vence disputa no Tribunal, mas Governo afirma que vai deportar o Nº 1

-------- Continua depois da Publicidade--------

Novak Djokovic venceu no Tribunal a primeira batalha diante do governo da Austrália, mas o advogado do governo avisou que o mesmo pode novamente cancelar seu visto e as duas partes podem travar uma nova batalha nos tribunais.

O juiz do caso, Anthony Kelly, entendeu que a decisão do governo de negar o visto ao número 1 deva ser cancelada e o jogador deva deixar a prisão a que estava submetido em 30 minutos, e o governo deva pagar os custos.

Mas a batalha segue uma vez que o advogado do governo, Christopher Tran, afirmou que o ministro do Interior, Karen Andrews, pode reservar seu poder pessoal para remover Djokovic da Austrália negando novamente o visto.

A batalha segue com Djokovic tendo vencido, mas o governo querer remover o atleta do país mesmo com a decisão favorável.

Em princípio, de acordo com a justiça, o sérvio está liberado para disputar o Australian Open.

Fonte: Lance!