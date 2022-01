Diretor da OMS rebate Bolsonaro: “Nenhum vírus que mate pessoas é bem-vindo”

-------- Continua depois da Publicidade--------

“Existem muitas, muitas pessoas no mundo inteiro, agora mesmo, no hospital, na UTI e em respiradores”, disse o diretor do programa de Emergências da Organização Mundial da saúde (OMS), Mike Ryan, nesta quarta-feira (12/1)

Ryan respondeu a uma pergunta sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que declarou hoje que a variante ômicron é uma “coisa boa”.

“Não estou ciente de tais afirmações, mas acho que o diretor-geral [Tedros Adhanom] foi claro em seu discurso: embora a Ômicron possa ser menos grave como vírus individual, infecção em um indivíduo, isso não significa que seja doença branda”, apontou.

O diretor ainda destacou a importância do combate ao coronavírus e pontuou que agora”não é hora de desistir”. “Não é a hora de declarar que este é um vírus bem-vindo. Nenhum vírus que mate pessoas é bem-vindo”.

Fonte: Correio Braziliense