Diego Costa entra na mira do Corinthians após rescindir contrato

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ainda sem uma resposta de Cavani, Timão deve investir no centroavante de 33 anos campeão brasileiro pelo Atlético-MG.

Diego Costa encaminhou a rescisão do seu contrato com o Atlético-MG nesta sexta-feira (7) e já movimenta o mercado da bola. O centroavante teria vínculo com a equipe mineira por mais uma temporada, mas agora ficará livre para assinar com qualquer clube. Inclusive com o Corinthians.

A informação divulgada inicialmente pelo jornalista Flavio Ortega, da ESPN Brasil, é que o Timão avalia uma proposta de contrato até 2023, com o salário sendo pago com a ajuda de um parceiro. Mas tudo isso depende da resposta de Cavani às investidas do Timão. Ou seja, caso o uruguaio não retorne a tempo, o clube irá com tudo para cima de Diego Costa.

No fim de 2021, o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, disse em entrevista à Gazeta Esportiva que, caso o atacante rescindisse o contrato com o Galo e aceitasse uma redução de salário, haveria conversa entre as partes.

No Atlético-MG, Diego Costa conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil atuando como titular, e, aos 33 anos de idade, fez cinco gols e deu uma assistência em 19 partidas disputadas.