Devido pandemia e surto de gripe, Cruzeiro do Sul cancela carnaval em 2022

Enfrentando um surto de gripe e também por causa da pandemia de Covid-19, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, cancelou o carnaval 2022. A informação foi confirmada pelo secretário de Cultura do município, Aldemir Maciel.

Este é o segundo ano que a cidade não tem a festa devido a pandemia. Em 2021, com o estado na bandeira vermelha a festa ficou suspensa em todo Acre.

“A prefeitura não vai fazer o carnaval durante o ano de 2022 , o famoso carnaval de rua, o carnaval cultural, tendo em vista esse surto porque passa nossa Cruzeiro do Sul, o Acre em relação à Covid-19 e recentemente esse surto de gripe”, disse o secretário.

O surto de gripe influenza também atinge o município. Somente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade o número de atendimentos de pessoas com síndrome gripal quase dobrou nos últimos dias de 2021.

Maciel pontuou ainda que devido a questão de saúde pública, a maior preocupação é com a vida e saúde das pessoas.

“Há uma preocupação de toda gestão, com essa situação atual que a gente passa, de um surto muito grande de gripe e os órgãos de segurança do estado recomendam que quanto menos aglomeração melhor. A gente só aguarda e espera ansiosamente que possamos superar essa dificuldade que já vai para dois anos e que em breve voltemos com nossas atividades culturais”, acrescentou.

G1Acre