Devido a aumento de casos de Covid Aleac terá trabalho remoto

Diante do aumento no número de infectados tanto pela Covid-19, como pela H3N2, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), baixou a Resolução n° 33/2022, que altera o plano de retorno às atividades presenciais da Casa.

O artigo 2° da Resolução determina que o retorno dos trabalhos das sessões ordinárias, extraordinárias, reuniões das comissões permanentes e temporárias, serão feitas em formato remoto (home office), em horários regimentais, às terças-feiras e quartas-feiras.

Inicialmente, o trabalho remoto, que inicia após o recesso parlamentar, dia 1° de fevereiro, vai até o dia 28 do mesmo mês, podendo ser ampliado por um período maior caso o número de infectados siga aumentando. Atualmente, o Acre tem confirmado diariamente mais de 500 casos por dia, tendo chegado a registrar 1.529 no último dia 22.

O presente ato tem por objetivo estabelecer medidas para fins de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19 na Aleac, de modo a preservar a saúde dos deputados, servidores, colaboradores e visitantes. Será assegurado o funcionamento das atividades parlamentares e legislativas para garantir o exercício das competências constitucionais da Assembleia Legislativa, em atendimento das demandas da Instituição.