Deu negativo exame de covid-19 do menino que nasceu em UTI

Deu negativo o teste de Covid-19 feito no menino que nasceu na última terça-feira,4, na UTI do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul, onde a mãe dele segue internada. O bebe já não está mais entubado e respira sem a ajuda de aparelhos.

A mãe da criança Michele Fabrício da Silva,32 anos, segue em coma na UTI do hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Uma tia da criança está acompanhando diariamente o estado de saúde dele na maternidade. A família vive na zona rural de Rodrigues Alves onde o pai do menino cuida de outro dois filhos.