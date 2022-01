Detran publica resultado preliminar de processo seletivo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 11, o resultado preliminar da investigação criminal do processo seletivo destinado à contratação de servidores temporários para a autarquia estadual de trânsito.

Os candidatos recomendados aos cargos de Orientador de Trânsito, Técnico Administrativo Vistoriador e Examinador de Trânsito podem ter acesso ao resultado diretamente na página www.diario.ac.gov.br.

Aqueles não recomendados podem consultar o relatório detalhado do impedimento por meio do site da banca organizadora do certame, o Instituto Access, clicando no link “área do candidato”. O prazo para interposição de recurso é de dois dias úteis a contar da publicação do edital.

Os candidatos poderão obter outras informações referentes ao processo seletivo por meio do WhatsApp (21) 99701-3585 ou pelo e-mail [email protected].org.br.

Fonte: Agência Acre