-------- Continua depois da Publicidade--------

As recentes chuvas em Minas Gerais causaram o deslizamento de pedras no lago Canyons de Furnas, em Capitólio, ponto turístico localizado na zona Oeste de Minas. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros responsável pela operação, já são oito óbitos e 17 feridos.

Bombeiros e a população auxiliam no resgate dos envolvidos na tragédia.