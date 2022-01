Designer recria fotos de 30 artistas com eles mesmos no passado. Veja!

-------- Continua depois da Publicidade--------

É uma viagem linda no tempo o trabalho que o designer gráfico holandês Ard Gelinck fez com artistas e celebridades. Ele criou um ensaio com fotos de 30 nomes mundiais do cinema, da música, da TV, posando com eles mesmos no passado, quando eram mais jovens.

É um “antes e depois” impressionante para mostrar que o tempo só não passa para quem vai embora antes… e que envelhecer é uma dádiva da vida, que traz rugas mas também vivências e sabedoria… E não importa se você é rico, pobre, famoso ou uma pessoa comum! A transformação acontece ao longo dos anos. É inevitável e muitas vezes surpreendente.

Ard Gelinck nos dá uma nova perspectiva de como as estrelas mudam ao longo do tempo, criando imagens photoshopadas de aparência natural delas posando com seus eus mais jovens. (veja abaixo)

Sucesso no Instagram

A série de fotos ‘Then and Now’ é incrivelmente popular e rendeu a Ard mais de 301 mil seguidores no Instagram.

Além disso, o trabalho de Ard é tão bom que as próprias celebridades expressam seu amor pelos photoshops que ele cria.

Ard disse ao Bored Panda que o trabalho mais elogiado e popular dele é elenco do seriado Friends: “Eles foram e ainda são muito populares em todo o mundo porque este show foi ao ar em todo o mundo”.

Ele acrescentou que o post recente com Ben Affleck e Jennifer Lopez também foi muito bem-sucedido porque eles voltaram a ficar juntos e isso estava em todos os noticiários. Ard disse ainda que precisava encontrar uma “maneira respeitosa e adorável de homenagear” a amada atriz Betty White, que faleceu recentemente.

Reconfortante…

“Ver nossas estrelas favoritas com as quais crescemos envelhecer conosco pode ser avassalador, mas com uma mudança de mentalidade, também pode ser reconfortante. Perceba que as estrelas não são diferentes de você ou de mim, estamos todos envelhecendo e mais velhos juntos, e está acontecendo exatamente na mesma velocidade”, disse o especialista em celebridades Mike Sington, conhecido como o Ultimate Insider de Hollywood.

O Só Notícia Boa selecionou 15 fotos impressionantes. Veja:

