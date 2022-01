Deracre realiza intervenção no Ramal do Alexandre e garante escoamento da produção de macaxeira e banana, em Rodrigues Alves

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realiza intervenção no Ramal do Alexandre no município de Rodrigues Alves.



Técnicos da autarquia atuam no melhoramento de oito quilômetros do ramal. Foto: Ascom/Deracre

Os agentes da autarquia atuam no melhoramento de oito quilômetros de ramal, com serviços de saídas d’água, instalação de bueiros, retiradas de atoleiros e nivelamento de superfície. A ação conta com a utilização de uma pá carregadeira, uma motoniveladora, uma retroescavadeira e um caminhão basculante.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, trata-se de uma solicitação atendida pelo governador Gladson Cameli às famílias da estrada, e os serviços devem garantir maior trafegabilidade para o produtor agrícola que necessita realizar o escoamento da produção.



Serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade para realizar o escoamento da produção de macaxeira e banana. Foto: Ascom/Deracre

“Estamos trabalhando para facilitar a vida dos produtores rurais do Acre e mais um ramal está recebendo os serviços do Estado”, afirmou o presidente.

Segundo o gerente regional do Deracre no Juruá, Evanilson Oliveira, a ação é resultado de uma solicitação de mais de 45 famílias que residem no ramal e que clamavam por atenção. “Nosso trabalho tem sido pautado em dar condições para que os produtores desse ramal consigam escoar sua produção de macaxeira, arroz e banana”, afirma.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.