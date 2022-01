Deracre anuncia retorno de operação em balsas de Rodrigues Alves e Xapuri; veja nota

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) disparou nota pública informando acerca das balsas que operam transporte nos municípios de Rodrigues Alves e Xapuri.

Ambas as balsas operam normalmente. Confira nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informa que após liberação da Marinha do Brasil, na tarde desta sexta-feira a balsa de Rodrigues Alves voltou a operar normalmente no Rio Juruá passando a realizar travessia dos moradores.

Além disso, informamos que após manutenção na balsa de Xapuri realizada na tarde desta sexta-feira, a embarcação passou a operar normalmente passando a realizar o serviço de travessia.

Petrônio Antunes

Presidente do Deracre