DENUNCIA: Ônibus não rodarão por falta de combustível

Uma denúncia anônima chegou a redação do Ecos da Notícia de que não haverá ônibus circulando em Rio Branco neste domingo, 16. O motivo seria a falta de combustível.

Segundo um documento que nossa equipe teve acesso, o valor arrecadado com passageiros não cobre as despesas de salário de colaboradores, manutenção dos veículos e combustível. Sendo assim, caso a prefeitura não realize esse repasse financeiro para abastecer a frota não haverá ônibus circulando a partir deste domingo.

Vale ressaltar que ainda na noite de sábado, 15, veículos foram recolhidos antes mesmo do último balão, deixando passageiros sem condução.

Ainda no final de 2021, a prefeitura fez um repasse de quase 2 milhões e meio para as empresas afim de que as mesas honrassem os compromissos com seus colaboradores.

Veja documento na íntegra:

https://us.docworkspace.com/d/sIJe538mOAYXJjo8G

https://fb.watch/azop_KPnEB/