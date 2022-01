Denuncia de cárcere privado leva a Polícia a “laboratório” de tráfico de entorpecentes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Através de uma denuncia anônima, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais – BOPE e Cia GIRO identificaram uma casa no Conjunto Esperança onde funcionava um “laboratório” de preparo de entorpecentes e onde foram presos criminosos, apreendidos drogas e armamentos.

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com um criminoso portando uma arma de fogo na frente da residência.

Esse ao ver as equipes empreendeu fuga para o seu interior. Diante disso, as guarnições adentraram e realizaram buscas no local, encontrado três homens, sendo um deles menor de idade.



No local foram encontradas diversas substâncias aparentando ser cocaína e maconha. Além disso foi achado na residência, dentro de uma mochila, um revólver calibre 32 com 6 munições intactas e mais 5 munições calibre 38 SPL. Além, de material para embalagem, refino e secagem de entorpecentes.

Os presos, entorpecentes e armas foram entregues a Polícia Civil para procedimento necessário.