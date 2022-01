Denis Araújo realiza sonho de jovem especial de atuar por um dia como Policial Penal no presídio de Sena Madureira 

-------- Continua depois da Publicidade--------

O vereador Dênis Araújo (PSDB) que também é Policial Penal em Sena Madureira, realizou o sonho do Jovem Anderson, um garoto “especial” bastante conhecido na cidade, que era trabalhar por um dia como Policial Penal na Unidade Prisional Evaristo de Moraes.

Mantendo os cuidados necessários, e com a autorização do diretor do presídio, Francisco de Assis, Anderson vivenciou na prática a rotina dos Policiais Penais para manter a segurança e a ordem dentro das dependências da penitenciária.

Em suas redes sociais, Dênis Araújo relatou episódio, e como foi a realização do sonho do jovem. “Hoje ajudei a realizar um dos sonhos do meu amigo Anderson, que era trabalhar um dia junto com a gente como Policial Penal, o Anderson é especial e ficou muito feliz com a realização. Agradeço aos amigos PPs e ao Diretor Francisco de Assis pela autorização”. Disse

A atitude do vereador, foi bastante elogiada pela população do município, a exemplo do morador Ronaldo Saraiva, que fez o seguinte comentário na publicação. “Muito legal amigo seu gesto de amor para com o próximo, se pelo menos 10 % fosse assim como você, teríamos um mundo melhor, Deus abençoe você grandemente”, frisou.