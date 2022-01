Demitido e com mágoa, Moacyr Franco é sustentado por cantora e Carlos Alberto detona na TV: “Eu sei”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de uma demissão traumática, o humorista se recusou a voltar para o SBT após proposta da emissora

Com mais de 20 anos no SBT e com personagens marcantes na Praça é Nossa, o ator Moacyr Franco foi demitido e tem passado por problemas turbulentos desde seu desligamento da emissora. Acontece que o SBT estava passando por um suposto corte financeiro. Com isso, Moacyr Franco perdeu o emprego na atração humoristica. Isso causou um enorme conflito entre ele e o apresentador, Carlos Alberto de Nóbrega.

De acordo com Moacyr Franco, os dois nunca mais se falaram depois de seu desligamento. Além disso, o humorista nunca escondeu a tristeza e mágoa de ser demitido pelo próprio amigo, mesmo Carlos Alberto dizendo que a ordem veio de cima e que ele não podia fazer nada.

Moacyr Franco contou na época que ganhava algo em torno dos 40 mil reais e que havia concordado com outras várias reduções salariais que o SBT havia feito. Depois de alguns meses fora da emissora de Silvio Santos, o ator foi contrtado pela Globo para participar da série Segunda Chamada. Só que o trabalho foi adiado pela pandemia, as gravações foram paralisadas e Moacyr Franco não conseguiu atuar na produção.

Recentemente o SBT teria feito uma nova proposta para a volta do humorista. Mas, segundo o colunista Flávio Ricco do portal R7, a negociação não andou para frente, porque Moacyr Franco teria exigido um salário maior do que foi oferecido.

MOACYR FRANCO SUSTENTADO POR CANTORA

O humorista abriu o jogo sobre ser sustentado por Paula Fernandes. Acontece que ele escreveu uma música para a cantora e todas as vezes que ela canta a composição, ele ganha uma parte pelos direitos autorais. Em 2012, quando a sertaneja estava no ápice de seu sucesso, o ator chegou a comentar sobre os lucros: “Ela canta todo o show [a música], e ela faz show todo dia. Só ai já dá uma arrecadação legal“.

MÁGOAS E ÓDIO DE CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA

Ficou claro que depois do desligamento comturbado, Moacyr Franco e Carlos Alberto se distanciaram. Em uma edição do programa A Tarde é Sua, Carlos Alberto de Nóbrega foi questionado do assunto por Sônia Abrão. A apresentadora da RedeTV!, em um momento da entrevista, pediu a volta do personagem Jeca Gay, que era interpredo por Moacyr Franco antes da demissão.

“A hora que ele [Moacyr] quiser, porque o problema não foi comigo, ele sabe disso, porque quando a coisa começou a ficar ruim por causa de dinheiro, foi um azar danado e ele ganhava muito acima dos outros, muito”, respondeu o apresentador dav Praça é Nossa que seguiu falando sobre o assunto.

Ele às vezes faltava no programa e eu escondia, às vezes ele viajava pra fazer show, não dava tempo de voltar (..)Foi ruim eu ter feito isso, porque as pessoas acima viram que poderiam tirá-lo e continuar com mais 3 ou 4 no programa, tanto é que eu falei: ‘Eu não mando ele embora’”, revelou Carlos Alberto

Carlos Alberto de Nóbrega ainda relembrou ele se recusou a demitir colegas quando Silvio Santos quis reduzir o elenco da Praça é Nossa antes do corte que condenou a continuidade de Moacyr Franco no SBT.