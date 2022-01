Delegado-Geral vistoria obras da DEFLA no bairro Estação Experimental e outras unidades policiais

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Delegado-Geral de Policia Civil, Josemar Moreira Portes, realizou na manhã desta segunda-feira, 10, visitas técnicas nas unidades policiais da Capital que estão sendo reformadas, especificamente a DEFLA, DEIC e Direção Geral. Tais unidades estão com os trabalhos em adiantado estágio e fazem parte de uma primeira leva de reformas e ampliações que atingirão todas as Unidades de Polícia Civil do Estado.

A DEFLA situada no Bairro Estação Experimental está recebendo intervenções pontuais que otimizarão o uso do espaço, adequando-o às demandas ali atendidas. Importante destacar que, mesmo em obras, não houve interrupção do serviço de Registro de Ocorrências (BOs) naquele prédio que continuou normalmente e ininterrupto.

Apenas o atendimento às situações de flagrante delito foram deslocadas para a sede da 2ª Regional de Polícia Civil, na Cidade do Povo, onde existe um espaço amplo e suficiente para, provisoriamente, recepcionar tais situações. Eventuais transtornos decorrentes das mudanças estão sendo acompanhadas pela gestão no sentido de minimizar o impacto no atendimento ao público.

A DEIC (Divisão Especializada em Investigações Criminais), que reúne DENARC, DECCOR, DECORE, DRACCO, GECOT e DHPP ocupará um único prédio situado à Rua Custódio Freire, 26, Bosque, que passa por reformas para adequação das citadas Unidades.

A administração da Polícia Civil ocupará um prédio situado à Avenida Getúlio Vargas, 2137, Bosque, também em reforma, deixando a atual sede situada à Avenida Antônio da Rocha Vianna exclusivamente para unidades ligadas à atividade-fim, especialmente com ampliação do espaço destinado ao Departamento de Polícia Técnica (perícias).

Além dessas, já em execução, avizinha-se a reforma e ampliação da DEAM situada na Avenida Chico Mendes, com investimento já assegurado na ordem de um milhão de reais. Com investimentos na estrutura física de todas as unidades de Polícia Civil da capital e do interior do Estado que ultrapassa o montante de R$ 4,3 milhões, o Governo do Estado por

meio da Direção Geral de Polícia Civil está em franca operacionalização dessas obras, imprescindíveis para um atendimento digno à população, assim como proporcionar aos

policiais civis melhores condições de trabalho.

Galeria de Imagens: