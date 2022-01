Delegacia de Homicídios com apoio do NI/PC de Ariquemes, cumprem mandado de prisão em desfavor de Joenis Felix

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta manhã(03) policiais civis da Delegacia de Homicídios com apoio do NI/PC de Ariquemes deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de JOENIS FÉLIX FERNANDES.

Na abordagem, foi encontrado com Joenis um revólver calibre .38 com 5 munições intactas e mais 6 munições no bolso. No táxi em que seguiam também estava seu sobrinho DOUGLAS FERNANDES DA CRUZ e sua amásia. Em entrevista Joenis confessou que seguia para Buritis juntamente com Douglas com finalidade roubar uma moto. Também confessou que na sua casa tinha um pouco de droga armazenada.

Ao chegar à casa de Joenis foi localizado JOSÉ LUCAS MAMEDIO NASCIMENTO, que a principio mentiu sua identidade, mas depois acabou confessando que estava evadido do albergue de Buritis. Na residência também estava ADONIS HENRIQUE BOLLIS RODRIGUES e dentro de sua mochila foi localizado 2 munições calibres .22.

Em busca na residência foi localizado uma porção de maconha, 1 balança de precisão, 04 aparelhos celulares de procedência duvidosa e uma chave de um veículo FIAT, possivelmente tomado de roubo ontem a tarde no Bairro Jorge Teixeira. Ao mesmo tempo policiais de Buritis deram cumprimento ao mandado de prisão de ROMÁRIO DOS SANTOS FERREIRA e busca e apreensão na casa dele. A operação tinha como elucidar o homicídio de Gleisson Santos de Jesus ocorrido em Ariquemes, próximo do pátio locado da PRF, no mês de novembro de 2021.

Em Buritis, ainda foi apreendido o veículo GOL usado no crime que é de propriedade do padrasto de Romário.