Defesa Civil não descarta que Rio Acre transborde em janeiro

Após período de severa estiagem, o Rio Acre começou a subir consideravelmente. Em dezembro, o manancial iniciou com a cota de 5,82 metros e no dia 31 marcava 10,66 metros, subiu quase o dobro em 30 dias.

No gráfico, elaborado pelo Ecos da Notícia, é possível observar que o Rio oscilou na primeira quinzena, mas começou a subir a partir do dia 20, se manteve acima dos 8 metros e iniciou 2022 com 11,14 metros.

De acordo com o coordenador Municipal da Defesa Civil, major Cláudio Falcão, as expectativas não são muito animadoras e há possibilidade de termos transbordamento no mês de janeiro. Ele conta que em reuniões realizadas com os órgão de meteorologia e controle chegou-se a conclusão que dezembro não teria transbordamento, contudo, durante o mês de janeiro a expectativa é que, no mínimo, o rio atinja a cota de alerta.

“As previsões mais concretas sempre são aquelas que início de fevereiro termos um transbordamento do Rio Acre. Lembrando que, no ano de 2021, o rio transbordou no dia 10 de fevereiro, ou seja, é sempre esse período muito crítico”, afirma.

O major explica, também, que já ocorreram transbordamentos em outros meses como dezembro, janeiro, março e abril.

“Todos esses meses pode acontecer transportamento, lembrando que somados o mês de fevereiro e março dá 73% dos transbordamento de toda a história”, salienta.

Segundo Falcão, a previsão de chuvas para janeiro é de 289,5mm e o plano de contingência já está pronto para ser colocado em prática quando necessário. Em 1° de janeiro de 2021, o manancial marcava 1,12 metros a menos do que marca na data de hoje, que é 11,14 metros.