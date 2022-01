De novo! Garota de 18 anos é conduzida por tráfico de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite deste sábado 8 de janeiro, a Força Tática de Ji-Paraná desativou uma boca de fumo no bairro Jorge Teixeira, segundo distrito da cidade.

Após várias denúncias de que em uma casa na Rua Niterói, havia uma um entra e sai de drogados, a Polícia intensificou o patrulhamento na localidade.

Durante o patrulhamento os policiais abordaram um usuário saindo do local com pedras de crack no bolso.

Ao ser realizado a incursão na casa, haviam uma senhora fumando cachimbo de crack e em um quartinho, um menor e a maior identificada como Paula.

No local havia certa quantidade de dinheiro e pedras de Crack para comercialização.

Paula já foi conduzida em outra situação de vendas de drogas na mesma casa. Ainda no local havia uma criança de apenas três anos, onde foi chamado Conselheiros Tutelares para providências e Paula para Unisp.