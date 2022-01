-------- Continua depois da Publicidade--------

De cantora gospel para garota de programa, ela revelou seu lado desta história. Franciele Taina Weirich já foi proeminente cantora gospel que abandonou a carreira, trocando o dom dado pelo voz, pelo corpo, adotando como ofício a prostituição. Vídeos da ex-cantora ainda circulam pela internet louvando, e quem a viu e quem a vê, choca com a imagens explicitas de sexo, embora sendo casada e também garota de programa.

Recentemente noticiamos com exclusividade, sobre as fotos e os vídeos que chocaram os usuários do WhatsApp. Muitos chegaram a comentar que as imagens e vídeos caseiros seriam feitas num momento de relação com seu esposo. No entanto, pessoas próximas a cantora e a família que ainda são evangélicos, afirmaram que Franciele estaria mesmo se prostituindo.

Após tomar conhecimento da matéria publicada em 02/2019, a ex-cantora gospel entrou em contato com a redação contou parte da sua história.

“Já fui cantora gospel a 3 a 4 anos atrás mas após muitas coisas que aconteceram em minha vida, inclusive uma tentativa de homicídio por parte do meu ex marido pai do meu filho, que inclusive estava em meu ventre quando ele tentou contra mim, aí minha vida tomou outro”, contou ela.

Segundo a cantora após ter sobrevivido a tentativa de assassinato ela acabou deixando a igreja a mais de 3 anos. Ela disse ainda que Deus nunca saiu da sua vida nem do coração. Franciele não citou o nome do seu novo companheiro, mas garantiu que esta feliz e o encheu de elogios.

” Conheci uma pessoa boa que me ama de verdade eu e meus filhos e me fez refletir sobre muitas coisas em minha vida. Me faz bem e feliz de verdade. Estamos juntos a um ano.”

O que parecia ser apenas fotos e vídeo íntimos vazados, que não passava de especulações nas redes sociais, foi confirmado pela própria ex-cantora gospel que se sustenta fazendo programas.

“Já e a pergunta que todos esperam resposta, sim faço programa sim, não pra sobreviver como foi dito faço porque é meu trabalho. Amo meu marido filhos e família e não deixo de respeitar eles, nem troco o amor deles pelo dinheiro que ganho”.

Continuou: “Muitas pessoas me julgam mas não estiveram em meu lugar nas dificuldades. Mas Deus sim estava comigo ate quando quiseram tirar minha vida e de meu filho. Ele está no meu coração, em minha vida e de minha família. Amo tudo isso. É meu trabalho, também me sinto feliz sendo quem sou, não quem os outros querem que eu seja”, concluiu.